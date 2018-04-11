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حوادث

القبض على فلاح طعن شقيقته وزوجها لخلافات عائلية في الشرقية

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:08 ص
صورة أرشفية - ضبط
صورة أرشفية - ضبط
وائل شاهين
تمكن ضباط مباحث ابوكبير بمحافظة الشرقية، من القاء القبض على فلاح طعن شقيقته وزوجها بجروح نافذة بقرية سنتريس بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير ادارة البحث الجنائي يفيد بتلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغًا من مستشفى ابوكبير المركزى بإستقبال "فاطمه ع.م" 32 سنة- ربة منزل، مصابة بجرح نافذ أسفل الابط الايسر وجروح متفرقة بالجسم، وزوجها "عوض ع.أ" 31 سنة-فلاح، مصابًا بجرح بالذراع اليسرى، والمقيمين سنتريس دائرة المركز.

وبالانتقال وسؤالهما إتهما كلا منهما "محمد ع.م" 31 سنة- فلاح، ومقيم بذات الناحية "شقيق الاولى"، بالتعدى عليهما بسلاح أبيض محدثًا إصابتهما، بسبب خلافات عائلية.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم سالف الذكر والسلاح المستخدم "سكين"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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