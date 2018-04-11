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رياضة

رزاق سيسيه يحدد موعد رحيله عن الزمالك

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:04 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
منتصر المرشدى
قال عبد الحميد عادل، وكيل رزاق سيسيه، لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، إن زعيم الثغر يريد ضم اللاعب بشكل نهائي أو تجديد إعارته، لكن الأمر يتوقف على قرار نادي الزمالك.

وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك هو الذي سيحدد موقف اللاعب، لكن عدم استقرار الأوضاع حاليا في الأبيض أوقف الأمر".

وكشف الوكيل حقيقة الـ100 ألف دولار التي سددها الزمالك لنادي اللاعب الإيفواري: "الأموال التي دفعها الزمالك للنادي الإيفوارى عبارة عن حقوق تنشئة ورعاية للاعب".

وأوضح: "كانت هناك أزمة بين نادي أسوان الذي كان يملك عقد اللاعب ونادي رزاق الإيفواري، لكن مرتضى منصور، رئيس الزمالك قام بحل الأمور".

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