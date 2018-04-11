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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضروات والفاكهة في السوق، صباح اليوم الأربعاء.

وجاءت أسعار الخضروات على النحو التالي: الطماطم 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 3.5 جنيه، والبصل 3 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والفاصوليا 5.5 جنيه، والبسلة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والكوسة 4.5 جنيه.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، واليوسفي 8 جنيهات، والفراولة 6 جنيهات، والتفاح 22 جنيهًا.

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