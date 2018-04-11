ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الدفاع الروسية: خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من دوما

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الأربعاء) خروج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من مدينة دوما بالغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان ـ نقلته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية ـ إنه بذلك يرتفع العدد الاجمالي لمن غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة الإنسانية إلى أكثر من 165 ألف شخص.

وأشار البيان في الوقت نفسه إلى أن العمليات العسكرية متوقفة في مدينة دوما لليوم الرابع على التوالي.

ترشيحاتنا

موسوعة "جينيس": الياباني ماشازو نوناكا أكبر معمر في العالم

تعرف على رسالة والد حسام حبيب لنجله بعد زواجه من شيرين

محمد صلاح: عانينا أمام مانشستر سيتي.. وهدفي ساعدنا كثيرا

تعليق صادم من إسماعيل الليثي على تشبيهه بـ أحمد حسام ميدو

هل تؤثر علاقات إيران الاقتصادية على مصيرها النووي.. حجم التجارة مع واشنطن وموسكو مفاجأة

إنييستا يودع برشلونة في ليلة «العقاب القاسي»

بعد لقاء السيسي وبن زايد: التنسيق الإماراتي المصري على أعلى مستوى ويصب في خير الأمة

جيرارد ولامبارد يتغنيان بـ «صلاح»: «يفعل ما يفعله ميسي»

طائرات التحالف الدولي تحلق جنوب سوريا وسط ترقب لضربة عسكرية

جورديولا: هذه الكلمة سبب طردي أمام ليفربول

تحذيرات أوروبية من ضربات جوية محتملة في سوريا خلال 72 ساعة

سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احكِ يا تاريخ.."سليمان أغا السلحدار"مسجد للصلاة وسبيل للمارة وكتاب لأيتام المسلمين.. فيديو وصور

«فرسان الإرادة» .. مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

فيديو

شادى ألفونس يكشف لـ«صدى البلد» دوره فى «فوق السحاب».. فيديو
شاهد.. إسرائيليون يقتحمون مقامات إسلامية لأداء طقوس تلمودية
الغمراوى: "العروبة" سر تميز العلاقات المصرية الإماراتية.. فيديو
فيديو جراف .. تعرف على 8 فضائل لقيام الليل
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟