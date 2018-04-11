"يلا نفرح" احتفالية في متحف الطفل بمناسبة يوم اليتيم



تواصل جمعية مصر الجديدة ، برئاسة د.فاروق الجوهرى ، احتفالاتها بيوم اليتيم والتى تنظمها فى كافة مؤسساتها الثقافية ، حيث تنطلق بعد غد الجمعة فعاليات مهرجان “يلا نفرح” فى مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل " ، أحد المراكز الابداعية بالجمعية ، وتشهد فعالياته حزمة من المسابقات وورش العمل والعروض الموسيقية والتى تمتد من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء .



قال الدكتور نبيل حلمى ، سفير النوايا الحسنة سكرتير عام الجمعية ، أن الاحتفالية تأتى للعام السادس على التوالى حيث يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) حوالى 1200 طفل من مؤسسات الأيتام والأيتام ذوى الاحتياجات الخاصة من القاهرة وبعض المحافظات كما يشارك حوالى 500 طفل من صعيد مصر ..



وأكد ان تلك الاحتفالات تأتى من منطلق سعى جمعية مصر الجديدة الدائم إلى تسليط المزيد من الضوء على هذه الفئة من المجتمع بهدف حث مختلف الجهات والأفراد على دعم مشروعات الأيتام على الوجه الذي يتيح تقديم أفضل الرعاية لهم, بما ينسجم مع نهج الدولة فى رعايتها لمختلف طوائف الشعب المصري.



ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد الوارث ، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل” ، أن المهرجان يتنوع فى فعالياته, حيث تتضمن العديد من الفقرات الفنية ما بين ورش العمل وعروض الفنون الشعبية والتنورة والرقص الهندى التراثى بالتعاون مع المركز الثقافى الهندى مولانا آذار ، إلى جانب شو العرائس والأراجوز والساحر والمهرج وعدد من المطربين.



كما يشارك الهلال الأحمر المصرى بمجموعة التدخل السريع وورشة للأطفال عن الإسعافات الأولية، بينما اعدت المنظمة العربية للكشافة من أجل الاسلام بمجموعة من الألعاب والمسابقات الكشفية على مدار ساعات المهرجان .



ويساهم فى المهرجان مجموعة من شباب أطباء الأسنان من خلال عرض مسرحى توعوي عن العناية بالأسنان، إلى جانب عدد من ورش العمل التفاعلية مع الأطفال وتوزيع هدايا عينية للمحافظة على الاسنان.