المدفعية الإسرائيلية تقصف نقطة رصد للمقاومة شرق غزة

قصفت المدفعية الاسرائيلية صباح اليوم نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية عقب وقوع انفجار قرب جرافة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال خلال توغلها قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة .



وقالت مصادر فلسطينية ان المدفعية الاسرائيلية أطلقت ست قذائف على الأقل صوب نقطة رصد تابعة للمقاومة في المنطقة العازلة شرق حي الشجاعية.. مشيرة انه تم نقل مصاب بإصابات طفيفة إلى مجمع الشفاء الطبي بغزة للعلاج.



ونفذت آليات الاحتلال عملية توغل محدودة منذ ساعات الصباح ، حيث تقوم الجرافات بأعمال تسوية وتجريف وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله :"تعرضت قوة تابعة للجيش في شمال القطاع لتفجير عبوة وضعت إلى الغرب من الجدار الحدودي مع القطاع بهدف الإضرار بالمعدات الهندسية، ومدفعية الجيش ردت على ذلك بقصف نقطة رصد في القطاع".