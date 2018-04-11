عاصفة شديدة تضرب أوكلاند بنيوزيلندا وتقطع الكهرباء عن 100 ألف منزل

ضربت عاصفة شديدة مدينة أوكلاند في نيوزيلندا، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل .



وذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم (الأربعاء) أن الرياح التي بلغت سرعتها 146 كيلومترا في الساعة اقتلعت أشجارا وأسقطت خطوطا للكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ومنشأة تجارية.



وذكرت شركة فيكتور لتوزيع الكهرباء أنه من المرجح أن تستغرق إعادة التيار الكهربائي أياما. كما حثت شركة طيران نيوزيلندا الوطنية المسافرين على إرجاء أي رحلات غير عاجلة، بينما تعطلت الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الشركة في بيان :" يشهد طيران نيوزيلندا تعطلا كبيرا في شبكتها اليوم نتيجة لأحوال الطقس والإغلاق المؤقت لمدرج الطائرات في مطار أوكلاند امس، الأمر الذي دفع عددا من الطائرات إلى التحول إلى مطارات أخرى".

وامتلأت الطرق بالأنقاض وتعطلت بعض إشارات المرور مما دفع السلطات لأن تطلب من أكثر من 1.3 مليون ساكن في العاصمة التجارية لنيوزيلندا البقاء في منازلهم .