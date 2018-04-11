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أخبار العالم

طوارئ في مكة المكرمة بسبب الأمطار .. صور

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:06 ص
رشا عبد الخالق
هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من مكة المكرمة، ونفذّت الإدارة العامة للدفاع المدني السعودي خطة الطوارئ المعدة مسبقا على أثر الأمطار الغزيرة.

وأوضح الرائد نايف الشريف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني أن الخطة تتضمن تمرير البلاغات للجهات المساندة للاستعداد والتهيؤ لتشغيل غرفة التنسيق، من خلال وحدات الإنقاذ المنتشرة بكامل تجهيزاتها على جميع أنحاء مكة.

وقال الشريف: "الآن تهطل أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أنحاء من العاصمة المقدسة"، مبينًا أنه "تم نشر وحدات الدفاع المدني على كل أحياء العاصمة المقدسة".

وفي الإطار ذاته، رصد الدفاع المدني بمكة المكرمة فقدان طفل بوادي بوى بمحافظة ميسان، كما فك احتجاز ١٨٧ شخصًا وأجلى ١٤ مركبة، وهي حصيلة الأمطار التي ضربت بعض محافظات المنطقة.

وأوضح العقيد سعيد سرحان المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أن اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني بمحافظة الطائف باشرت أعمالها اليوم لمواجهة حالات الطوارئ في وقت ارتفعت فيه نسبة المياه في وادي وج بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها.

وأشار إلى أنه على إثر تلك الحالة الجوية التي شهدتها محافظات منطقة مكة المكرمة تلقى الدفاع المدني العديد من البلاغات، مما استدعى إلى انتشار فرق الإنقاذ بمحافظة الطائف وتمركزها في المناطق الحرجة التي قد تشكل خطورة بعد ارتفاع نسبة المياه بوادي وج.

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