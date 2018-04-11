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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق صباح اليوم، الاربعاء.

وسجّل الدولار الأمريكي 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع، واليورو 21.61 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 24.81 جنيه للشراء، و25.05 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 18.33 للشراء، و18.52 للبيع، أما الين الياباني "100 ين" فقد سجل 16.38 للشراء، و 16.57 للبيع.

فيما سجَّلت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 751 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 687 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 563 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5256 جنيها.

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