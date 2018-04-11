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رياضة

حرس الحدود بعد الصعود: الجهاز الفني مستمر.. وهذا موقفنا من الصفقات في الممتاز

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:18 ص
فرحة لاعبى الحرس
فرحة لاعبى الحرس بالعودة للأضواء
منتصر المرشدى
قال إسلام يوسف مدرب حراس مرمى فريق حرس الحدود، إنه تعب كثيرا هذا الموسم، من أجل تحقيق حلم الصعود إلى الدوري الممتاز، والعودة من جديد إلى المكان الطبيعي.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة: "حتى يتحقق هذا الحلم، فالكل قد اجتهد وتعب من أصغر عامل في النادي إلى رئيس النادي، والجهاز الفني يضم سامي قمصان ومحمد حليم ومحمد مكي والدكتور أحمد حيدر مخطط الأحمال، ومدير الكرة العميد علاء السعدني، والعميد عمرو خليل، واللواء مشهور أحمد رئيس قطاع الكرة".

واستطرد قائلا: "إدارة النادي وفرت لنا كل شيء، وأمتلك 4 حراس، أحمد السعدني وسامح علي ومصطفى عبد الستار، ولعب السعدني وسامح علي العديد من المباريات هذا الموسم، وهداف الفريق محمد عبد المنعم".
وعاد ليقول: "الجهاز الفني مستمر للموسم المقبل، والتقينا مع رئيس النادي مساء أمس، وأكد لنا على بقاء الجهاز الفني في دوري الأضواء والشهرة".

وعن التدعيمات للدوري واللعب مع الكبار قال: "سننتظر حتى نهاية الموسم، وسنعقد جلسة فيما بيننا كجهاز فني، وسوف نحدد احتياجاتنا والتدعيمات الجديدة في الصيف المقبل".




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