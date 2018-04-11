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حوادث

رجل أعمال يتهم شقيقين بالاستيلاء على قطع أثرية بالشرقية

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:19 ص
صورة أرشفية - تمثالين
صورة أرشفية - تمثالين أثريين
وائل شاهين
اتهم صاحب مكتب خدمات سيارات، شقيقين بالنصب عليه والاستيلاء على تمثالين أثريين و4 جعران، وايهامه بتسليمهم للجهات المختصة بعد مرور 3 سنوات على واقعة العُثور عليهم.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد والي مدير ادارة البحث الجنائي، يفيد بحضور "محمود ع.ع" 38 سنة-صاحب مكتب لخدمات السيارات، ومقيم الشوبك دائرة مركز الزقازيق، وتسليمه تمثال يشتبه فى أثريته، وقرر بأنه عثر على 3 تماثيل و4 جعران يشتبه فى أثريتهم داخل كيس بلاستيك بين الاتربة بناحية قرية أبو الاخضر دائرة المركز منذ 3 سنوات.

واتهم "أيمن ع.م"، وشقيقه "محمد" ومقيمان بندر أبوكبير، بالنصب عليه والاستيلاء على تمثالين و4 جعران وإيهامه بتسليمهم للجهات المختصة وأضاف بوجود قضايا متداولة بينه وبين المشكو فى حقهما بسبب خلافات على قطعة أرض بينهما وأنه حضر لتسليم التمثال المشار إليه.

وتم التحفظ على التمثال تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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