الصحف الألمانية: بايرن ميونيخ سعيد بخروج برشلونة ومانشستر سيتي من أبطال أوروبا



اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء، بخروج مانشستر سيتي وبرشلونة، من دوري أبطال أوروبا.



وخسر مانشستر سيتي (2-1) أمام ليفربول، ليودع المسابقة من ربع النهائي، بنتيجة إجمالية (5-1)، فيما كانت المفاجأة بإقصاء برشلونة، الذي فاز ذهابا (4-1)، على يد روما الذي انتصر إيابا بثلاثية نظيفة.



وتصدر بيب جوارديولا، مدرب السيتي، وليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، غلاف صحيفة "فوسبال بيلد" التي عنونت: "بايرن سعيد مع خروج بيب وميسي".وأشارت إلى أن الفريقين، كانا من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.



وخصصت الصحيفة جزءا للحديث عن لايبزيج، وتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة المستوى المحلي، إذ عنونت: "لايبزيج يخشى السقوط".



كما سلطت صحيفة "سبورت بيلد" الضوء على يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، بعدما قاد الفريق البافاري للقب البوندزليجا، إذ عنونت: "لهذا السبب هاينكس يسير بخطى جيدة جدا".



وأبرزت الصحيفة تصريحات نيفين سوبوتيتش، مدافع بوروسيا دورتموند السابق، التي قال فيها إن "البي فاو بي" يفتقر للأرضية.

وتحدثت عن مشروع شالكه الجديد، الذي سيتكلف 95 مليون يورو، من أجل تطوير وإعادة بناء مرافق النادي.



وفي سياق آخر، ركزت صحيفة "كيكر" على الأجواء التي شهدتها مواجهة روما وبرشلونة، حيث عنونت: "العاصفة ضد برشلونة.. روما يتأهل إلى نصف النهائي".

