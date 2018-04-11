ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الصحف الألمانية: بايرن ميونيخ سعيد بخروج برشلونة ومانشستر سيتي من أبطال أوروبا

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:12 ص
صدى البلد
أ ش أ

اهتمت الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء، بخروج مانشستر سيتي وبرشلونة، من دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر سيتي (2-1) أمام ليفربول، ليودع المسابقة من ربع النهائي، بنتيجة إجمالية (5-1)، فيما كانت المفاجأة بإقصاء برشلونة، الذي فاز ذهابا (4-1)، على يد روما الذي انتصر إيابا بثلاثية نظيفة.

وتصدر بيب جوارديولا، مدرب السيتي، وليونيل ميسي، نجم الفريق الكتالوني، غلاف صحيفة "فوسبال بيلد" التي عنونت: "بايرن سعيد مع خروج بيب وميسي".وأشارت إلى أن الفريقين، كانا من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

وخصصت الصحيفة جزءا للحديث عن لايبزيج، وتراجع نتائجه في الفترة الأخيرة المستوى المحلي، إذ عنونت: "لايبزيج يخشى السقوط".

كما سلطت صحيفة "سبورت بيلد" الضوء على يوب هاينكس، المدير الفني لبايرن ميونخ، بعدما قاد الفريق البافاري للقب البوندزليجا، إذ عنونت: "لهذا السبب هاينكس يسير بخطى جيدة جدا".

وأبرزت الصحيفة تصريحات نيفين سوبوتيتش، مدافع بوروسيا دورتموند السابق، التي قال فيها إن "البي فاو بي" يفتقر للأرضية.
وتحدثت عن مشروع شالكه الجديد، الذي سيتكلف 95 مليون يورو، من أجل تطوير وإعادة بناء مرافق النادي.

وفي سياق آخر، ركزت صحيفة "كيكر" على الأجواء التي شهدتها مواجهة روما وبرشلونة، حيث عنونت: "العاصفة ضد برشلونة.. روما يتأهل إلى نصف النهائي".

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الشاطر: مذبحة بيضاء ورحيل جماعي لنجوم الزمالك بنهاية الموسم

الصحف الألمانية: بايرن ميونيخ سعيد بخروج برشلونة ومانشستر سيتي من أبطال أوروبا

خالد الغندور: الأهلي دافع فلوس لإعارة عبد الله السعيد

وكيل "إيريك تراوري" يكشف موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

كلوب يتحدث عن مسيرة ليفربول الناضجة في دوري الأبطال

الحوثيون يشنون غارات جوية على مطار أبها وشركة "أرامكو".. فيديو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

شاهد.. أفضل هدف في نهائيات كأس العالم

فيديو جراف .. أسباب وعلاج السمنة الموضعية

محمد صلاح: عانينا أمام مانشستر سيتي.. وهدفي ساعدنا كثيرا

8 علامات خطيرة تدل على نقص البوتاسيوم في الجسم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احكِ يا تاريخ.."سليمان أغا السلحدار"مسجد للصلاة وسبيل للمارة وكتاب لأيتام المسلمين.. فيديو وصور

«فرسان الإرادة» .. مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

فيديو

شادى ألفونس يكشف لـ«صدى البلد» دوره فى «فوق السحاب».. فيديو
شاهد.. إسرائيليون يقتحمون مقامات إسلامية لأداء طقوس تلمودية
الغمراوى: "العروبة" سر تميز العلاقات المصرية الإماراتية.. فيديو
فيديو جراف .. تعرف على 8 فضائل لقيام الليل
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟