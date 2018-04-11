مقتل 8 من عناصر داعش في عملية أمنية في شمال أفغانستان



وأفادت وزارة الدفاع- وفق ما نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية- بأن الإرهابيين قتلوا في منطقة درب في جوزجان أثناء عملية تطهير أمنية.

ولم ترد تفاصيل أخرى عن هوية المسلحين الذين قتلوا خلال العملية، لكن رعايا أجانب من دول آسيا الوسطى ودول أخرى يقاتلون في صفوف داعش ينشطون في هذا الإقليم.



ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه المخابرات الأفغانية أواخر الشهر الماضي اعتقال ما لا يقل عن خمسة من المشتبه في انتمائهم لداعش، بينهم امرأة فرنسية، خلال عملية أمنية للقوات الخاصة شمال البلاد.



وأكد مسؤولو الأمن المحليون في جوزجان هذه الأنباء، وقالوا إنه تم اعتقال المرأة الفرنسية جوار منطقة درزاب.



وفي وقت سابق، قال محمد داوار، المدير الإداري لمنطقة دارزاب، إن "عددا" من المواطنين الأجانب دخلوا منطقة درزاب التي يسيطر عليها داعش إلى حد كبير في إقليم جوزجان الشمالي نوفمبر الماضي.

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء مقتل ثمانية مسلحين على الأقل بينهم مواطن فرنسي، يقاتلون في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، في إقليم جوزجان شمال أفغانستان.