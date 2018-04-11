ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزارة الإعلام الفلسطينية: ابتهاج ليبرمان بالجندي القناص "تحريض على القتل والإرهاب"

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
أ ش أ
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، أن ابتهاج وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بالجندي القناص، الذي أطلق النار على مدني فلسطيني أعزل على الحدود بين غزة وإسرائيل، دعوة علنية لجيشه لتنفيذ جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم (الأربعاء)، أن تفوهات ليبرمان بشأن القناص بأنه يستحق "وسام شرف"، وأن مصور الفيديو يستحق العقاب، والادعاء بأن جيشه "الأكثر أخلاقا في العالم، وجنوده أفضل من في إسرائيل"، تثبت مدى حاجة الشعب الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية من عدوان الاحتلال وإرهابه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أشاد خلال زيارة أمس لقاعدة عسكرية في كنصرين الواقعة في الجولان السوري المحتل، بالجندي الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني قائلا: "القناص يستحق وسام شرف، بينما مصور الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية"، زاعما بأن الجيش الإسرائيلي "هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

ترشيحاتنا

التليفزيون الإسرائيلي ينشر صورًا لقاعدة «التيفور» بعد الضربة

كلوب يتحدث عن مسيرة ليفربول الناضجة في دوري الأبطال

خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا يتصدر الصحف الإسبانية

تعرف على مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات.. فيديو

انقطاع التيار الكهربائي عن الإبراشي في حلقة إسقاط الجنسية عن الإرهابيين

طوارئ في مكة المكرمة بسبب الأمطار .. صور

فيديو جراف .. تعرف على 8 فضائل لقيام الليل

حيلة عجيبة تجعلك امرأة ملساء

خالد الغندور: الأهلي دافع فلوس لإعارة عبد الله السعيد

النفط عند أعلى مستوى منذ 2014 بسبب تحذيرات من ضربات جوية ضد سوريا

محمد صلاح: عانينا أمام مانشستر سيتي.. وهدفي ساعدنا كثيرا

«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: روسيا تمارس حق الفيتو لرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا.. ورئيس غرفة البترول والتعدين يفجر مفاجأة بشأن سعر الفترة القادمة.. ومعتز الدمرداش يرقص على الهواء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احكِ يا تاريخ.."سليمان أغا السلحدار"مسجد للصلاة وسبيل للمارة وكتاب لأيتام المسلمين.. فيديو وصور

«فرسان الإرادة» .. مبادرة لتأهيل ذوى الإعاقة السمعية لدخول الجامعة.. صور

قولي وداعا لترهلات الساقين بـ7 خطوات.. صور

في عيد ميلادها 28.. كريستين ستيوارت تخطف قلوب المراهقين.. صور

تعرف على رقم "تي شيرت" عبد الله السعيد مع كوبس الفنلندي

فيديو

شادى ألفونس يكشف لـ«صدى البلد» دوره فى «فوق السحاب».. فيديو
شاهد.. إسرائيليون يقتحمون مقامات إسلامية لأداء طقوس تلمودية
الغمراوى: "العروبة" سر تميز العلاقات المصرية الإماراتية.. فيديو
فيديو جراف .. تعرف على 8 فضائل لقيام الليل
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد مقترح إنشاء مجلس أعلى للمسنين وأصحاب المعاشات؟