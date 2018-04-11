وزارة الإعلام الفلسطينية: ابتهاج ليبرمان بالجندي القناص "تحريض على القتل والإرهاب"



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أشاد خلال زيارة أمس لقاعدة عسكرية في كنصرين الواقعة في الجولان السوري المحتل، بالجندي الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني قائلا: "القناص يستحق وسام شرف، بينما مصور الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية"، زاعما بأن الجيش الإسرائيلي "هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".

اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، أن ابتهاج وزير الدفاع الإسرائيلي افيجدور ليبرمان بالجندي القناص، الذي أطلق النار على مدني فلسطيني أعزل على الحدود بين غزة وإسرائيل، دعوة علنية لجيشه لتنفيذ جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني.وأكدت الوزارة في بيان اليوم (الأربعاء)، أن تفوهات ليبرمان بشأن القناص بأنه يستحق "وسام شرف"، وأن مصور الفيديو يستحق العقاب، والادعاء بأن جيشه "الأكثر أخلاقا في العالم، وجنوده أفضل من في إسرائيل"، تثبت مدى حاجة الشعب الفلسطيني لتوفير الحماية الدولية من عدوان الاحتلال وإرهابه.