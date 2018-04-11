بعد لقاء السيسي وبن زايد: التنسيق الإماراتي المصري على أعلى مستوى ويصب في خير الأمة



وأضافت: "أن التنسيق الإماراتي المصري على أعلى مستوى في كل ما يصب في خير هذه الأمة ويحقق لها الاستقرار والأمن.. كما أن قناعات البلدين الشقيقين ووجهات نظرهما متطابقة بشأن ضرورة المواجهة الصارمة للإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية والتحريض، وأن تكون هذه المواجهة دولية شاملة بلا معايير مزدوجة أو كيل بمكيالين".



وخلصت إلى أن الإمارات تقف مع مصر في حربها الشاملة ضد الإرهاب.. كما تساندها بقوة في معركة التنمية والنهوض التي تخوضها مصر.. إيمانًا بأن قوة مصر هي قوة للعرب، وأن الوقوف مع مصر وقوف مع الأمة العربية التي تواجه تحديات كبيرة في مرحلة مفصلية من تاريخها.

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية أن التنسيق الإماراتي المصري على أعلى مستوى، ويصب في خير هذه الأمة، ويحقق لها الاستقرار والأمن، وأن قوة مصر هي قوة للعرب، والوقوف مع مصر وقوف مع الأمة العربية.وتحت عنوان "الإمارات ومصر لقاء الأشقاء"، قالت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم، الأربعاء، "إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمصر، ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي معه بالأمس تأتي استمرارًا للعلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، وحرصهما على التضامن العربي والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تحيط بهذه الأمة.. كما يأتي هذا اللقاء المهم قبل أيام من القمة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية والتي ستبحث ملفات مهمة وساخنة فيما يتعلق بالشأن العربي".