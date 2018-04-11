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اقتصاد

سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم

الأربعاء 11/أبريل/2018 - 09:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، اليوم،الاربعاء ،طبقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.

وسجّل الدولار الأمريكي نحو 17.6272 جنيه للشراء و17.7272 جنيه للبيع، واليورو الأوروبي نحو 21.7837 جنيه للشراء و21.9144 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 24.9901 جنيه للشراء و 25.1337 جنيه للبيع، والفرنك السويسري نحو 18.4656 جنيه للشراء و18.5781 جنيه للبيع، وسعر صرف 100 ين ياباني نحو 16.4648 جنيه للشراء و16.5659 جنيه للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.8030 جنيه للشراء و2.8209 جنيه للبيع.

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