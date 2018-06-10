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الأحد 10 يونيو 2018 - 25 : 11 ص
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للتجديد.. جربي عصير تمر بالآيس كريم
الأحد 10/يونيو/2018 - 10:59 ص
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صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يُقدّم الشيف شريف الحطيبي، عصائر رمضانية بشكل جديد مثل عصير تمر بالآيس كريم.
المقادير:
تمر مفصص- آيس كريم- فانيلا - مكسرات مشكلة - لبن
طريقة التحضير
* تخلط كل المكونات ثم يقدم
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