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للتجديد.. جربي عصير تمر بالآيس كريم

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يُقدّم الشيف شريف الحطيبي، عصائر رمضانية بشكل جديد مثل عصير تمر بالآيس كريم.

المقادير:
تمر مفصص- آيس كريم- فانيلا - مكسرات مشكلة - لبن 

طريقة التحضير
* تخلط كل المكونات ثم يقدم

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للتجديد.. جربي عصير تمر بالآيس كريم
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