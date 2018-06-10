شهر بؤونة يستبق فصل الصيف جغرافيا ناشرا يقظة فى الهواء

تستمر الشمس فى حركتها الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، إلى أن تصبح عمودية تماما على مدار السرطان حول يوم ٢١ يونيو الحالى، إيذاننا بلحظة "الانقلاب الصيفى "، فى مصر والدول الواقعة فى نصف الكرة الأرضية الشمالى، وذلك فى تمام الساعة ١٢ ظهرا ٧ دقائق بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة .



وعلي هذا ، سيكون عدد أيام فصل الصيف لهذا العام ( صيف ٢٠١٨ )، ٩٢ يوما و١٨ ساعة و ٥٢ دقيقة ، طبقا للحسابات الفلكية التى أجراها المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، و باستمرار حركة الشمس يواصل ميل أشعتها فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل ، وتكون أشعة الشمس أقرب إلى العمودى على سطح الأرض ، وترتفع درجة الحرارة٠



ومدار السرطان الذى يمر بمصر هو خط وهمى ، ويعد واحدا من دوائر العرض الخمس الرئيسية التى تمر بالأرض عند رسمها على الخريطة، ويعرف أيضا بالمدار الشمالى لوقوعه في أقصى الشمال ، حيث تظهر الشمس وهي في أوجها وهو ما يحدث مرة واحدة كل عام عندما يحدث الانقلاب الشمسى ، عندما يصبح نصف الكرة الشمالى مواجها للشمس ، وترجع التسمية بهذا الاسم " الانقلاب الشمسي " لأن الشمس عندما تصل إلى الذروة في خط العرض هذا ، فإنها تدخل برج السرطان الفلكى ٠



وبدأ شهر بؤونة قبل أيام قليلة من بداية فصل الصيف جغرافيا فى يوم الخميس الموافق ٢١ يونيو الحالى ، وهو الشهر العاشر فى التقويم القبطى المصرى القديم ، الذى يمتد من يوم ٨ يونيو ، إلى يوم 7 يوليو من كل عام ويشتهر بشدة قيظة ٠



واسم الشهر مشتق من اسم رمز المعادن عند قدماء المصريين الإله "خنتى" أحد أسماء حورس او الشمس ومعناه إله المعادن ، لأن فيه تستوي المعادن والأحجار الكريمة بسبب شدة القيظ لذلك تسميه العامية "باؤنى الحجر" ، ويحمل هذا الشهر الكثير من الأمثال الشعبية التى تدل على شدة قيظه ، ومنها "بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونه" ، ويقال عسل بوؤنة ، كما يحمل الشهر العديد من التذكارات و الأعياد المسيحية بطول أيامه.