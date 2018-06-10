مصرع شخصين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "سوهاج – البحر الأحمر".





كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم ن و ب 7498 نقل سوهاج قيادة صفوت.ش،34 عاما، سائق ويقيم بناحية المدمر دائرة مركز طما اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدي لانقلابها بجانب الطريق.



