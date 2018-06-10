مصرع شخصين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "سوهاج – البحر الأحمر".
كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم ن و ب 7498 نقل سوهاج قيادة صفوت.ش،34 عاما، سائق ويقيم بناحية المدمر دائرة مركز طما اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدي لانقلابها بجانب الطريق.
وأسفر الحادث عن وفاة كل من قائد السيارة، صفوت شوقي بسالي، 26 عاما حاصل علي دبلوم تحرر عن ذلك المحضر رقم 6811 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.