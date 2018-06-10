ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مصرع شخصين في انقلاب سيارة على طريق سوهاج - البحر الأحمر

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:50 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
إسلام رياض
استقبل مستشفى سوهاج الجامعي جثتين لشخصين لقيا مصرعهما في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "سوهاج – البحر الأحمر".

كان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء سير السيارة رقم ن و ب 7498 نقل سوهاج قيادة صفوت.ش،34 عاما، سائق ويقيم بناحية المدمر دائرة مركز طما اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدي لانقلابها بجانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من قائد السيارة، صفوت شوقي بسالي، 26 عاما حاصل علي دبلوم تحرر عن ذلك المحضر رقم 6811 جنح المركز لسنة 2018 وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر اليوم

وزير خارجية الإمارات: إبداع المصريين لا يتوقف

عصام الحضرى: أخيرا حلمي اتحقق

سان جيرمان يستخدم كافاني لضم نجم يوفنتوس

نقابة المعلمين: وفاة الحالة الثانية بين مراقبي الثانوية العامة

محمد هنيدي يكشف لـ «صدى البلد» كواليس مشهد يوم ورا يوم في أرض النفاق

الإحصاء: انخفاض التضخم السنوي في مصر لـ 11.4% في مايو الماضي

عمرو أديب: لا أتوقع تنظيما جيدا لكأس العالم

رواد تويتر ينعون محمود البزاوي في وفاة صلاح الطوخي بـ كلبش 2

حدث في 25 رمضان: هدم الأصنام ومعركة عين جالوت وانهزام التتار

المنتخب الوطني يغادر مطار القاهرة متجها إلى روسيا.. صور

محمد صلاح يصل مطار القاهرة وسط حراسة أمنية مشددة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 صورة تكشف كواليس رحلة سفر المنتخب إلى روسيا من داخل الطائرة

الوحدة الصحية بالخانكة تغرق في مياه الصرف الصحي.. صور

أحمد سعد يشدو في خيمة رمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة.. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الرياضيات

المنتخب الوطني يغادر مطار القاهرة متجها إلى روسيا.. صور

فيديو

للتجديد.. جربي عصير تمر بالآيس كريم
مظاهرات حاشدة واشتباكات عنيفة وسط لندن.. فيديو وصور
فجر السعيد تمدح قوات الاحتلال أثناء زيارتها للقدس.. فيديو
أيوب الحلقة 24 .. مصطفى شعبان يسترد نجله من محمد لطفى.. فيديو
مشاهدة.. مسلسل ربع رومى الحلقة 24 الرابعة والعشرون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟