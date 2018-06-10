كنيسة المادلين بفرنسا تتزين بالورود بذكرى ميلاد المطرب هاليداي

يستعد عشاق المغنى الراحل جوني هاليداي،للاحتفال بذكرى ميلاده الخامس والسبعين بكنيسة "المادلين" بباريس يوم 15 يونيو الجاري حيث تتزين بالورود، ليعيدوا تقديم آخر حفل قدمه تكريما له بعد أن فارق الحياة يوم 9 ديسمبر الماضي.



وتنقسم الاحتفالية إلى جزئين، حيث يشمل الجزء الأول الجانب الديني لتقام فيه الصلوات على روح مطرب الروك الراحل، والجزء الثاني ستذاع فيه أشهر أغاني هاليداي التي غناها في حفله الأخير،ولكن بصوت طفل بمصاحبة عازف كمان لتقديم الموسيقى لأشهر أعمال المطرب الراحل.



ويشارك في الاحتفالية أعضاء من أسرة المطرب الفرنسي الراحل إلى جانب محبيه من الشباب الذين يتهافتون على حجز أماكنهم في الكنيسة.

