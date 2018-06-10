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احذرى هذه الأكلات قبل العيد.. أخطرها رقم 4

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
أيام قليلة على انقضاء شهر رمضان الكريم ولاتزال لديكِ فرصة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، فقط يمكنك الامتناع عن مجموعة الأطعمة التالية تقدمها مدربة التغذية الصحية هبة أنور.

- اللحوم الحمراء: تساعد هذه النوعية من اللحوم على زيادة الوزن بشكل كبير، ويفضل الابتعاد أو التقليل من تناولها بقدر الإمكان.

-المكسرات: غنية بالدهون الأحادية ننصحكِ بعدم تناولها بكثرة والاكتفاء بـ 5 حبات فقط في اليوم.

-الأرز الأبيض: يفضل الأرز البني لاحتوائه على ألياف تعطي إحساسا بالشبع سريعًا.

-الموز: ثمرة الموز الكبيرة تحتوي على 120 سعرا حراريا تناوله بجانب الحلويات يساعدكِ كثيرًا على زيادة الوزن.

-البطاطس: غنية بالبروتين والألياف التى تزيد الوزن بسرعة كبيرة.

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