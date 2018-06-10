احذرى هذه الأكلات قبل العيد.. أخطرها رقم 4

أيام قليلة على انقضاء شهر رمضان الكريم ولاتزال لديكِ فرصة للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، فقط يمكنك الامتناع عن مجموعة الأطعمة التالية تقدمها مدربة التغذية الصحية هبة أنور.



- اللحوم الحمراء: تساعد هذه النوعية من اللحوم على زيادة الوزن بشكل كبير، ويفضل الابتعاد أو التقليل من تناولها بقدر الإمكان.



-المكسرات: غنية بالدهون الأحادية ننصحكِ بعدم تناولها بكثرة والاكتفاء بـ 5 حبات فقط في اليوم.



-الأرز الأبيض: يفضل الأرز البني لاحتوائه على ألياف تعطي إحساسا بالشبع سريعًا.



-الموز: ثمرة الموز الكبيرة تحتوي على 120 سعرا حراريا تناوله بجانب الحلويات يساعدكِ كثيرًا على زيادة الوزن.



-البطاطس: غنية بالبروتين والألياف التى تزيد الوزن بسرعة كبيرة.