سامي عبد العزيز: الأمة غير المنتجة لا تملك قرارها

شارك الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، في ختام ملتقى الفكر الإسلامي، الذي نظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين.



وقال عبد العزيز، إنه عايش تجربة الأوقاف وقد وضعت يدها على حجر الأساس في تجديد الفكر وتجديد العقول، وأن وزارة الأوقاف تسير في الطريق الصحيح وهي تجدد العقول، مشيدًا بتجربة واعظات الأوقاف.



كما وجه الشكر لوزارة الأوقاف وزيرًا وقيادة وقطاعات على جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، مؤكدًا أن الأمة المنتجة أمة مستقلة الإرادة، والأمة غير المنتجة لا تملك قرارها.



وأكد في حديثه لإذاعة القرآن الكريم أن وزارة الأوقاف هي وزارة المواقف الإيجابية والفكر المستنير، بما تقوم به من تصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ قيم العمل والإنتاج، والعمل الدءوب على نشر الفكر الوسطي الصحيح المستنير.