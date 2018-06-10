مرصد الأزهر: المسلمون نقطة التقاء للديانات في "الأندلس"

تستمر فعاليات استقبال مسجد الأندلس بمدينة مالقة في إسبانيا للمسلمين وغيرهم من أبناء الديانات الأخرى، والتي ينظمها المركز الثقافي الإسلامي بمالقة والجمعية المغربية لإدماج المهاجرين.





ويعتبر هذا المسجد هو الأكبر في مالقة، حيث يتسع لحوالي 1500 من المصلين، ويتناول المشاركون خلال هذه الفعاليات الإفطار سويًا، وذلك ضمن حلقات الإفطار الجماعي والأمسيات الرمضانية التي تُنَظّم في عدد من المدن الإسبانية في شهر رمضان الكريم.





وأفاد أحد أعضاء مجلس البلدية أن هذه الفعالية يحضرها عمدة المدينة "فرانثيسكو دى لا تورّى"، والذي أشار إلى أن التعددية الثقافية والدينية تمثل ثراء لمدينة مالقة، كما تسهم في تماسك النسيج الاجتماعي.





وأكد أعضاء الجمعية الإسلامية هناك أن الدين الإسلامي يحث أتباعه على بث التسامح واحترام التنوع، وأشار ممثل الجمعية إلى أن الأديان لا يمكن أبدًا أن تكون أداة للتفريق بين الناس، وأن الإنسان هو أكرم الموجودات وأن السلام هو أهم ما يجب الحفاظ عليه، فهو المقدس وليست الحرب، مشددًا على أنه لا بُد من اتحاد أتباع الأديان على تحقيق تلك الغاية.





وأوضح ممثل الطائفة اليهودية، أن الله ليس له أسماء مختلفة، فالله هو الله أي واحد بين جميع الديانات.





كما دعا إلى التسامح وأوضح أن التشارك في الطعام شكل من أشكال التقارب. وأوضح ممثل الطائفة المسيحية أن الدين المسيحي قد حذّر من التمييز بكل أشكاله، فضلًا عن نبذه للعنف والتطرف.





وأكد ممثل الجمعية الإسلامية أن الهدف من الاجتماع بين اتباع الديانات هو خلق مساحات للحوار والتعايش، وأشار إلى أن 54% من المسلمين في إسبانيا من أصول إسبانية، ردًا على المرجفين الداعين إلى إحداث شقوق اجتماعية وتمييز عنصري.





وشدد على أن مالقة ليس بها أية بؤر للتطرف نظرًا لحالة التسامح القائمة فيها.



