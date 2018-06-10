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حوادث

ضبط 184 مخالفة مرورية بدمياط

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:19 ص
المرور - ارشيفية
المرور - ارشيفية
زينب الزغبي
شنت إدارة مرور دمياط برئاسة المقدم إسلام كمال وكيل إدارة المرور بدمياط، حملة مرورية انضباطية مكبرة على مواقف سيارات "الأجرة" والسرفيس"، لمتابعة انتظام وسائل النقل وضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر خلال شهر رمضان المبارك والالتزام بخط السير، فضلًا عن تفعيل قواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري بشوارع المحافظة خاصة بميدانى الساعة والشهابية.

أسفرت الحملة عن ضبط 184 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات انتظار في الممنوع، وزيادة التعريفة المقررة، وقيادة دون رخصة تسيير، وسير عكس اتجاه.

كما قامت الحملة بتظيم خطوط سير سيارات الأجرة بمنطقة التجاري والشرباصي بدمياط بعد تعدد شكاوى المواطنين باستغلال بعض سائقي السيارات لموسم شراء ملابس العيد من تلك المناطق ورفع قيمة الأجرة وعدم التزامهم بخط سيرهم.

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