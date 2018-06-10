بيل يحسم موقفه من عرض بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن موقف الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، من الانتقال لصفوف بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن جاريث بيل أخطر بايرن ميونخ بعدم رغبته في اللعب في الدوري الألماني، وأنه سوف يعود إلى البريميرليج حال قرار ريال مدريد بيعه في الصيف.



وتابعت الصحيفة أن بايرن ميونخ كان يرى أن بيل البديل المناسب في الفترة المقبلة للثنائي فرانك ريبيري وآرين روبن، ووضعه نيكو كوفاتش، المدرب الجديد لفريق البافاري كهدفه الرئيسي في الميركاتو.



ونوهت الصحيفة بأن بيل حال رحيله عن ريال مدريد سوف يعود إلى البريميرليج، ما يعطي مانشستر يونايتد دفعة قوية لضم الويلزي في الصيف.



وأشارت الصحيفة إلى أن انتقال بيل لمانشستر يونايتد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، يعتمد على مدرب ريال مدريد الجديد، لأنه صاحب الكلمة الأخيرة في مستقبل الويلزي.