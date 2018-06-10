مرصد الأزهر: إسبانيا تطرد أحد أعضاء بوكو حرام

تابعت وحدة الرصد باللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قرار الشرطة الوطنية الإسبانية طرد شاب نيجيري، يبلغ من العمر 31 عاما، على ‏خلفية انضمامه إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، وكذلك مشاركته في قتل العديد من الأشخاص في ‏نيجيريا، بلده الأصل.



كانت إسبانيا قد ألغت لجوء هذا الشاب إليها العام الماضي، وأفادت مصادر ‏أن عناصر شرطة مقاطعة "بوينتى دى بايِّكاس" ‏Puente de Vallecas، قد تمكنت من القبض ‏عليه في نهاية أبريل الماضي بتنسيق مع المفوضية العامة للإعلام والأجانب. ‏



وعقب القبض عليه، تم تنفيذ أمر الطرد إلى بلده نيجيريا هذا الأسبوع، على خلفية المعلومات الواردة في ‏تقرير المفوضية العامة، والتي حذّرت من الخطر الجسيم الذي يسببه هذا الشاب على أمن إسبانيا ‏القومي نظرًا لاستمراره لعدة سنوات في صفوف جماعة بوكو الحرم.



وأوضحت نفس المصادر أن المعتقل قد طلب اللجوء إلى إسبانيا عام 2016 بعد طرده من ‏ألمانيا وسرعان ما تم إلغاء لجوئه إلى إسبانيا بعد اكتشاف انضمامه إلى هذه الجماعة المتطرفة في ‏الفترة من 2011 إلى 2013.‏



وذكرت المصادر أن الشاب قد تم تجنيده في إحدى القرى في بلده الأصل قبل سبع سنوات، حيث تلقى تدريبًا ‏على استخدام الأسلحة والعبوات الناسفة والتعامل معها وكذلك القتال المتلاحم، الأمر الذي ساعده ‏على تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية بحق مدنيين وشرطيين وسياسيين في نيجيريا.



جدير بالذكر أن ‏جماعة بوكو حرام في نيجيريا قد أصدرت بيانًا في وقت سابق أعلنت فيه عن مبايعتها لتنظيم ‏داعش، ومنذ ذلك الوقت بدأوا يشيرون إلى أنفسهم باسم "ولاية غرب إفريقية" أو "إقليم غرب أفريقيا".‏



وثمّن مرصد الأزهر الإجراءات الصارمة التي تتخذها إسبانيا في مجال مكافحة الإرهاب، بما ‏يؤكد على ريادتها في هذا الملف بين الدول الأوروبية.



كما يُزكّي المرصد الدور التوعوي الذي تقوم ‏به الجمعيات الإسلامية هناك في سبيل نشر صحيح الدين الإسلامي لوقاية الشباب من الانجراف ‏وراء التيارات المنحرفة والفكر المتطرف.