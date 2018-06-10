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لتفادى الكوارث الصحية فحوصات لا تتجاهليها فوق سن 35

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
فحوصات عديدة يشكل إغفالها خطر على صحة المرأة خاصة فوق سن الـ 35 عاما فهى تجنبها الكثير من الكوارث الصحية إليك أبرزها يقدمها موقع هيلث كير الأمريكى

_ قياس كثافة العظام فى حالة الإصابة بكسر في العظام قبل عمر الخامسة والثلاثين

_ اختبار القلب: بدءًا من سن الأربعين فما فوق في حال وجود تاريخ سابق من الإصابة بنوبة قلبية

_ فحص الثدي: مرة كل سنة في مرحلة الثلاثين وبين الأربعين والخمسين الكشف الذاتي مرّة شهريًا والمتابعة والماموجرام مرة كل 3 سنوات

_ فحص العينين: فى حال ملاحظة أي تغير في قوة البصر ينصح بعمل كشف أولى

_ قياس ضغط الدم: يجب المتابعة مع الطبيب لقياس ضغط الدم على فترات أقصر

_ قياس نسبة الدهون في الدم: النساء أكثر عرضة للإصابة من الرجال

_ قياس نسبة السكر في الدم: مرة على الأقل كل سنتين وعلى فترات أقصر في حال ارتفاع في نسبة السكر بالدم أو في حال وجود تاريخ عائلي.

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