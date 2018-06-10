معدلات سير متوسطة على كافة المحاور بالقاهرة

تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ويوجد مؤثرين على حركة المرور على النحو التالي:



- تعطل سيارة ملاكى أعلى منطقة بدوى بكوبرى أكتوبر أدى لظهور كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من مناطق الشرق الى شمال القاهرة الى رمسيس.



- تسببت أعمال إنشاء كوبرى امتداد محور المشير غربا بمحور الشهيد فى ظهور كثافات مرورية أسفل كوبرى المشير للقادم من نادى السكة حتى محمد زكى وسط انتشار الخدمات المرورية على كافة الطرق لملاحظة حركة السيارات.



وأمر اللواء علاء متولى مدير المرور بانتقال جميع الخدمات المرورية الى تلك الاماكن وأشرف على عملية تنظيم حركة السيارات، ولا ينصح بتعديل باقى المسارات، فيما قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث، لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.



وتسير باقى المحاور والميادين بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.