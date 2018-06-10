نائب: مدبولي رجل المهام الصعبة.. وتاريخه يشهد له بذلك

قال النائب عماد سعد حمودة، إن اختيار الرئيس "السيسي" للمهندس مصطفى مدبولي لتشكيل الحكومة الجديدة "موفق" وذلك لما يمتلكه هذا الرجل من مقومات تؤهله لتحقيق إنجازات فى العديد من التحديات الفترة المقبلة، وذلك لأنه استطاع تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة في وزارة الإسكان الفترة الماضية





وأكد حمودة، فى بيان له اليوم، ، أن المهندس مصطفى مدبولي نجح خلال توليه منصب وزير الإسكان في إقامة مشروعات عملاقة فى كافة قطاعات الوزارة والجميع يشهد بذلك، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب اقتحام للعديد من الملفات الشائكة وعلى رأسها بناء الإنسان المصرى سواء فى التعليم او الصحة او الثقافة وزيادة الوعى، بالإضافة لملف الجماية الاجتماعية





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن "مدبولي" رجل المهام وصاحب الإنجازات ومن أنجح وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في تاريخ مصر، وأعرب عن ثقته في قدرته على اختيار أفضل العناصر ذات الكفاءة والعطاء لتولى الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة لتحقيق طفرة على الأرض.



