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حوادث

انتشال جثة طفل غرق بترعة المحمودية خلال صيده الأسماك

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:12 ص
جثة ـ ارشيفيه
جثة ـ ارشيفيه
جمالات الدمنهورى
لقى طفل مصرعه غرقا بترعة المحمودية أثناء قيامه بصيد الأسماك، حيث سقط لعدم إجادته السباحة وتم التعرف على الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة المحموديه من المدعو "ص ع ع" 40 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم قرية سرنباي بدائرة المركز، أنه أثناء قيام نجله "حاتم" 11 سنة بصيد الأسماك على حافة الترعة المارة بالقرية زلت قدماه وسقط بها وغرق، ولم يتهم أحدا بالتسبب  في ذلك، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لمشرحة مستشفى المحمودية العام.

وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره (عدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق)  ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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