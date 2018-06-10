قمة سودانية قطرية تتزامن مع زيارة البشير الخاصة للسعودية

يصل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم، الاحد، الى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة تستمر عدة أيام؛ لأداء مناسك العمرة.



وتتزامن زيارة البشير الى السعودية مع تواجد وزير الخارجية السوداني ابراهيم الدرديري في قطر، حيث يلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقا لما كشف عنه موقع وزارة الخارجية القطرية من الزيارة لتشمل بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.



ويرافق الرئيس السوداني في الزيارة الفريق أول أمن صلاح عبدالله قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وحاتم حسن بخيت وزير الدولة برئاسة الجمهورية، ومدير عام مكاتب الرئيس.



