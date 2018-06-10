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رياضة

برشلونة يسعى لتجديد عقد فيرمايلين

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:50 ص
صدى البلد
محمد سمير
يسعى نادي برشلونة الإسباني، لإغلاق ملف تجديد عقود لاعبيه، قبل انطلاق كأس العالم 2018، يوم الخميس المقبل.

ويريد النادي الكتالوني تجديد عقد لاعبه البلجيكي توماس فيرمايلين، مدافع الفريق، قبل بداية المونديال.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة الفريق ترغب في تقديم عرض لفيرمايلين من أجل تجديد عقده لموسم واحد، علمًا بأن ارتباطه مع النادي سينتهي في عام 2019.

وأوضحت أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، يريد استمرار المدافع البلجيكي في صفوف فريقه، بعد المستوى الذي ظهر به مؤخرًا، بالإضافة لاحترافية اللاعب داخل الملعب وخارجه.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب صاحب الـ32 عامًا، تعرض للعديد من الإصابات، منعته من المشاركة في كثير من الأوقات مع النادي الكتالوني.

وذكرت أن وجود إيريك أبيدال، الذي عين رسميًا كمدير رياضي لبرشلونة، سيساعد في تجديد عقد اللاعب دون أي أزمات.

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