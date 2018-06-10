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اقتصاد

المصرى - الإثيوبى: فرص استثمار بين مصر ودول حوض النيل

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:09 ص
السقطى
السقطى
علياء فوزى
أكد المهندس علاء السقطى، عضو مجلس الأعمال المصرى - الإثيوبى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى الدكتور أبي أحمد الى مصر، تؤكد إصرار القيادة السياسية فى البلاد على مواصلة التعاون مع القارة الافريقية وخاصة دول حوض النيل.

أضاف السقطى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحسن العلاقات على المستوى السياسى بين البلدين يساهم فى زيادة حجم التعاون على كافة المستويات وفى مقدمتها العلاقات الاقتصادية سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارات، مؤكدا على وجود العديد من الفرص لإقامة استثمارات مشتركة بين مصر وإثيوبيا.

وأشار السقطى إلى أن مجلس الأعمال المصرى - الإثيوبى، يجرى مفاوضات لإقامة منطقة صناعية مصرية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فضلا عن المنطقة الصناعية المصرية الموجودة بولاية "ماكالى" بشمال إثيوبيا التى تم تخصيصها عام 2012، موضحا أن هناك قطاعات اقتصادية فى إثيوبيا جاذبة للاستثمار مثل القطاع الغذائى والحيوانى والملابس، فضلا عن قطاع التشييد والمقاولات والبنية التحتية، ولكن الشركات المصرية الحكومية والخاصة تغيب عن هذا القطاع وتعد الشركات الصينية أكبر مستثمر فيها.

ولفت السقطى، الى إمكانية استغلال مصر لفائض الأفراد لديها عن طريق إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى إثيوبيا، تتميز بانخفاض التكلفة والعائد السريع بخلاف المشروعات الكبرى.

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