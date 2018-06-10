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حوادث

إصابة عامل في حريق بمصنع للصناعات الكيماوية غرب الإسكندرية

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:19 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
أحمد عبد العزيز
أصيب عامل في حريق مروع اندلع داخل مصنع للصناعات الكيماوية، بنجع حفيظ، منطقة الناصرية القديمة غرب الإسكندرية، بسبب ماس كهربائي.

تم تقديم بلاغ لقسم شرطة ثان العامرية بنشوب حريق بمصنع للصناعات الكيماوية، الكائن بنجع حفيظ، منطقة الناصرية القديمة، على أثره انتقل عدد من قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين أن المصنع محل البلاغ مساحته 1000 متر مربع تقريبًا قطاع خاص، مرخص، ملك المدعو "م. ع"، عبارة عن قطعة أرض محاطة بسور بارتفاع أربعة أمتار تقريبًا مسقوف بالصاج، بداخله 5 مخازن ومبنى إداري ونشوب حريق بأحد المخازن، مكون من طابق أرضي وامتداد النيران لمخزن آخر، ما أدى لاحتراق بعض محتوياتهما.

أسفر الحريق عن إصابة المدعو "ا. ا"، 45 عاما، المدير المسئول عن المصنع مقيم مركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، بكدمة بالذراع اليسرى.

بسؤاله أيد ما جاء بالفحص ورجح سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالأسلاك الموصلة لإحدى الماكينات بالمخزن ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق.

شاركت فى عملية الإطفاء 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية، وجار عملية التبريد.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة ثان العامرية، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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