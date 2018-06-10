ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 17.9243 جنيه للبيع.. والريال السعودي بـ 4.7530 جنيه للشراء.. وجرام الذهب عيار 21 بـ 647 جنيها

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
  • استقرار أسعار العملات في مصر اليوم
  • الدولار مستقر عند 17.92 جنيه.. واليورو 21.2 جنيه
  • أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 647 جنيها

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم، الأحد، استقرارا، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فسجل الدولار 17.8243جنيه للشراء، و17.9243 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي نحو 21.0790 جنيه للشراء و21.2008 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.9737 جنيه للشراء، و24.1153 جنيه للبيع.

واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7530 جنيه للشراء، و4.7798 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 59.0208 جنيه للشراء، و59.3716 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.8528 جنيه للشراء، و4.8801 جنيه للبيع.

على جانب آخر، شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد، استقرارا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 554.6 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 647 جنيهًا.

وبلغ عيار 24 نحو 739 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5176 جنيهًا، وحقق السعر العالمي للذهب نحو 1299 دولارًا للأوقية.

ترشيحاتنا

الإحصاء: انخفاض التضخم السنوي في مصر لـ 11.4% في مايو الماضي

شاهد.. لحظة وصول ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني إلى روسيا

إثيوبيا بالعربي: نهر النيل والدين يربطاننا تاريخيا بمصر

رواد تويتر ينعون محمود البزاوي في وفاة صلاح الطوخي بـ كلبش 2

دونالد ترامب: نحن بحاجة إلى روسيا لحكم العالم

رد فعل كريستيانو رونالدو على طفل يرتدي قميص منتخب البرتغال

قمة سودانية قطرية تتزامن مع زيارة البشير الخاصة للسعودية

فجر السعيد تمدح قوات الاحتلال أثناء زيارتها للقدس.. فيديو

630 ألف دولار حجم الاستثمارات الإثيوبية فى مصر

عصام الحضرى: أخيرا حلمي اتحقق

عبدالحميد: انتهينا من الاستعلام عن 7 آلاف حاجز بالإعلان التاسع

تعرف على موعد صلاة العيد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 صورة تكشف كواليس رحلة سفر المنتخب إلى روسيا من داخل الطائرة

الوحدة الصحية بالخانكة تغرق في مياه الصرف الصحي.. صور

أحمد سعد يشدو في خيمة رمضانية بحضور نجوم الفن والرياضة.. صور

شاهد.. طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الرياضيات

المنتخب الوطني يغادر مطار القاهرة متجها إلى روسيا.. صور

فيديو

للتجديد.. جربي عصير تمر بالآيس كريم
مظاهرات حاشدة واشتباكات عنيفة وسط لندن.. فيديو وصور
فجر السعيد تمدح قوات الاحتلال أثناء زيارتها للقدس.. فيديو
أيوب الحلقة 24 .. مصطفى شعبان يسترد نجله من محمد لطفى.. فيديو
مشاهدة.. مسلسل ربع رومى الحلقة 24 الرابعة والعشرون

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟

هل تؤيد إنشاء نقابة مستقلة لأصحاب المعاشات؟