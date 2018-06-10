استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 17.9243 جنيه للبيع.. والريال السعودي بـ 4.7530 جنيه للشراء.. وجرام الذهب عيار 21 بـ 647 جنيها

استقرار أسعار العملات في مصر اليوم

الدولار مستقر عند 17.92 جنيه.. واليورو 21.2 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يسجل 647 جنيها

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم، الأحد، استقرارا، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فسجل الدولار 17.8243جنيه للشراء، و17.9243 جنيه للبيع.وسجل اليورو الأوروبي نحو 21.0790 جنيه للشراء و21.2008 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.9737 جنيه للشراء، و24.1153 جنيه للبيع.واستقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه، وسجل الريـال السعودي نحو 4.7530 جنيه للشراء، و4.7798 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي نحو 59.0208 جنيه للشراء، و59.3716 جنيه للبيع، بينما بلغ الدرهم الإماراتي نحو 4.8528 جنيه للشراء، و4.8801 جنيه للبيع.على جانب آخر، شهدت أسعار الذهب اليوم، الأحد، استقرارا، وسجل الجرام عيار 18 نحو 554.6 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 647 جنيهًا.وبلغ عيار 24 نحو 739 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 5176 جنيهًا، وحقق السعر العالمي للذهب نحو 1299 دولارًا للأوقية.