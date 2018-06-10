وصول وسفر 4386 راكبا وتداول 452 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم، الأحد، لمغادرة أربع سفن وهى "الرياض" و"محبة" و"الحرية 2" و"بوسيدون إكسبريس" وعلى متنهم 1615 راكبا و108 شاحنات بضائع و24 شاحنة عفش ركاب و225 سيارة.



بينما شهد الميناء أمس، السبت، استقبال أربع سفن وهى "الرياض" و"مسرة" و"بوسيدون إكسبريس" و"نما إكسبريس"، وعلى متنها 231 راكبا و190 شاحنة بضائع و8 سيارات.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1247 راكبا وتداول 130 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين "سينا" و"ايلة" وعلى متنهما 537 راكبا و9 برادات و4 تريلات و56 سيارة، كما تغادر السفينة "سينا" وعلى متنها 43 راكبا و26 براد و14 تريلا.



بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين "سينا" و"ايلة" وعلى متنهما 579 راكبا و18 برادا و8 تريلات و6 سيارات، وغادرت السفينتان "سينا" و"ايلة" وعلى متنهما 88 راكبا و38 برادا و13 تريلا و3 سيارات.