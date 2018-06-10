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اقتصاد

البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز من مؤسسة EMEA FINANCE العالمية

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:57 ص
جانب من التكريم
جانب من التكريم
نجح البنك الأهلي المصري في الحصول على ثلاث جوائز من مؤسسة “EMEA FINANCE” عن تمويل القروض المشتركة لعام 2017.. حيث تم منح تلك الجوائز عن أبرز الصفقات المبرمة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات.

وصرح شريف رياض رئيس مجموعه الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بأن حصول البنك الأهلي المصري علي جائزة "أفضل صفقة تمويل مشروع جديد" يأتي عن تمويل قرض مشترك بمبلغ 20 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر بغرض سداد جانب من المديونية المستحقة على المقترض قبل الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بالتحالف مع بنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسيين للقرض.

كما قام البنك الأهلي بتسويق حصة من التمويل لصالح عدد من البنوك المحلية و الأجنبية والإسلامية بلغ عددها 13 بنكاً حيث قام البنك بدور وكيل التمويل للقرض المشار إليه ولقد بلغت حصة مشاركته نحو 10 مليارات جنيه.

وأشار شريف رياض إلى أنه إضافة إلي تلك الجائزة فقد حصل البنك الأهلي المصري ايضًا علي جائزة "أفضل صفقة في مجال الطاقة" وذلك عن تمويل قرض مشترك بمبلغ 18 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة المتمثلة في تنفيذ محطات المحولات وإجراء توسعات لبعض محطات المحولات القائمة وكذا شراء محولات جديدة والخلايا اللازمة لها وتنفيذ كابلات وخطوط لنقل الطاقة الكهربائية للجهود الفائقة والعالية على مستوي الجمهورية.. وذلك بمشاركة عدد من البنوك هي بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك قطر الوطني الأهلي والبنك العربي الإفريقي الدولي حيث بلغت نسبة مساهمة البنك الأهلي المصري مبلغ 5.750 مليار جنيه وبحصة مشاركة نسبتها 32% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وأضاف أن البنك الأهلي المصري حصل ايضًا علي جائزة "افضل صفقة تمويل صناعية" عن القرض المشترك طويل الأجل الممنوح لشركة المراكبي للصلب بمبلغ 510 ملايين جنيه بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء وتشغيل الخط الجديد لدرفلة مربعات البيليت لإنتاج حديد التسليح بطاقة إنتاجية قدرها 400 ألف طن في السنة والذى سينتج عنه إضافة نحو 500 فرصة عمل جديدة، وذلك بالتحالف مع كل من البنك الاهلي الكويتي – مصر و بنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية والعمال المصري والبنك العقاري المصري العربي وبنك مصر ايران للتنمية بصفتهم المرتبين الرئيسيين الأوليين حيث قام البنك الاهلي المصري بدور وكيل التمويل للقرض المشار إليه.

من جانبه أكد يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان فوز البنك الاهلي المصري بتلك الجوائز يأتي تأكيدًا على دوره الريادي في السوق المصرفية المصرية والأفريقية في مجال القروض المشتركة وتمويل المشروعات. والذي يرجع بصورة أساسية إلى خبرة البنك الاهلي في تمويل المشروعات في مجالات متعددة حيث يولي البنك الاهلي المصري اهتماما خاص بتمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الصناعية نظرًا لتميزها بعائد اقتصادي ايجابي ينعكس على معدل النمو القومي وذلك تنفيذًا لرؤية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

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