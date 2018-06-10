17 صورة تكشف كواليس رحلة سفر المنتخب إلى روسيا من داخل الطائرة

غادرت طائرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على متن رحلة خاصة لمصر للطيران رقم MS3080، من مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة متجهة إلى مطار "جرونزي"، حيث معسكر المنتخب الوطني خلال مشاركته في فعاليات مونديال روسيا 2018.



ومن جانبه تمنى صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وجميع العاملين بالشركة الوطنية، التوفيق لمنتخب مصر في هذا المحفل الدولي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكدا أن مصر للطيران حرصت منذ تأهل المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم على تقديم كافة تسهيلات السفر اللازمة ودعم الفريق وبعثته الرسمية والمشجعين خطوة بخطوة بداية من المباريات الودية وحتى عودته من روسيا.



كان ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتسيير عدد من الرحلات الشارتر إلى روسيا بالتعاون مع شركة "پرايم تورز"، لتقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للمشجعين المصريين في المونديال، أعقبها اختيار الشركة كناقل رسمي للمنتخب المصري والكرة المصرية وذلك لمدة 5 سنوات.



وقد جاءت هذه الخطوة تزامنًا مع عودة خط "القاهرة – موسكو"، والذي انطلقت أولى رحلاته في 12 أبريل الماضي وتحديد طائرة خاصة للمنتخب في جولاته الخارجية، وقام قائد الرحلة برفع علم مصر من كابينة القيادة استعدادا لاقلاع الطائرة المتجهة الى روسيا.