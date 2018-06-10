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أخبار البلد

نقابة المعلمين: وفاة الحالة الثانية بين مراقبي الثانوية العامة

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:15 ص
امتحان - صورة أرشيفية
امتحان - صورة أرشيفية
الديب أبوعلى
نعى إبراهيم شاهين وكيل أول نقابة المهن التعليمة، حمدي محمد سعيد، مدير مدرسة ميت عزون المشتركة بالمنصورة والمراقب أول بلجنة مدرسة الشهيد إبراهيم حسين محمد الثانوية "الحكمة" سابقًا بطنطا، الذي وافته المنية صباح اليوم بمنزله.

وقال "شاهين" في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه سيتم التواصل مع النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة برئاسة السيد فرج، لتقديم واجب العزاء لأسرة الراحل وليتم صرف كافة مستحقاته.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أصدرا بيانًا رسميًا لنعي الأستاذ الأحمدي محمد سعيد.

وأكد الوزير و"حجازي" في بيانهما أنهما يتقدمان لأسرة الفقيد بالعزاء، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن هذه الحالة الثانية لوافاة مراقب بامتحانات الثانوية منذ أنطلاقها يوم الأحد الماضي وتحديدا من محافظة الدقهلية فقد توفي الأسبوع الماضي لسعد عبد الفتاح أخصائي صحافة وإعلام والذي وافته المنية آثر توجهه للقيام بأعمال المراقبة علي الامتحانات بمحافظة كفر الشيخ.

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