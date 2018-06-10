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أخبار البلد

التعبئة والإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى لـ11.5%

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:16 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
شيرين عادل
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال شهر مايو السابق، بنسبة بلغت نحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة فى مقابل 273.9 نقطة، فيما تراجع معدل التضخم السنوى مسجلا 11.5% مقارنة بشهر مايو 2017.

وكشف الجهاز فى بيانه اليوم الأحد أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 ارتفع بنحو 14% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.

وأشار جهاز الأحصاء الى ارتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة 0.1% خلال شهر مايو الماضى، مقارنة بشهر أبريل 2018، وعلى أساس سنوى ارتفعت بنسبة 8.8% مقارنة بشهر مايو 2017، ولفت الجهاز الى أن معدل التضخم في الحضر خلال مايو السابق ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 265.6 نقطة مقابل 265.2 نقطة، وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 11.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق.

وفي الريف زاد معدل التضخم خلال مايو الماضى بنسبة 0.4% ليبلغ 285.6 نقطة مقابل 284.3 نقطة، وسنويا سجل معدل التضخم 11.5% مقارنة بشهر مايو 2017.

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