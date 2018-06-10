شكاوى من طول امتحان الجبر والهندسة الفراغية بالدقهلية

أنهى طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية، شعبة الرياضيات، منذ قليل، امتحانهم فى مادة الرياضة "الجبر والهندسة الفراغية".



وأكد الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، لكن الوقت لا يكفى بسبب طول الامتحان، ما جعل العديد منهم يترك أجزاءً لم يقم بحلها بسبب طول الامتحان مقارنة مع الوقت المخصص.



يذكر أن عدد الطلاب والطالبات بالدقهلية يبلغ نحو 41966، مقسمة 13706 طلاب شعبية الأدبي، و19247 طالب وطالبة فى شعبة العلمي و8594 في شعبة الرياضيات، و419 طالب وطالبة بنظام الدبلومة الأمريكية.



فيما تم تجهيز 43 استراحة لمراقبي الامتحانات بمعدل 26 استراحة للمراقبين الرجال و19 للسيدات على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بداخل المدارس التعليمية.