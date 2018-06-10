بث مباشر.. الإعلان عن بدء التأهيل لإدارة خدمات المتحف الكبير

حرصًا من موقع "صدى البلد" الإخباري على تقديم خدمة أفضل لمتابعيه، يقدم بثًا مباشرًا لمؤتمر الإعلان عن بدء التأهيل لإدارة خدمات المتحف الكبير، اليوم الأحد.

