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بث مباشر.. الإعلان عن بدء التأهيل لإدارة خدمات المتحف الكبير

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:19 ص
صدى البلد
مي فهمي
حرصًا من موقع "صدى البلد" الإخباري على تقديم خدمة أفضل لمتابعيه، يقدم بثًا مباشرًا لمؤتمر الإعلان عن بدء التأهيل لإدارة خدمات المتحف الكبير، اليوم الأحد.

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