حكم إخراج زكاة المال للمستشفيات والجوامع

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله للمستشفيات أو للجوامع فالأصل فيها أنها للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد.



وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء فى إجابتها على سؤال « هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات أو للجوامع؟»، أن الأصل فى الزكاة أن تعطى لحاجة الإنسان أولا للفقير والمحتاج أما إخراجها للمستشفيات أو للمساجد أو نحو ذلك فإن هذا له مصرف آخر وهو الصدقة الجارية والصدقة الجارية ثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى.