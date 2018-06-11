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تعرف على 3 أمور تجعلك في صحبة رسول الله .. فيديو

الإثنين 11/يونيو/2018 - 08:02 ص
صحبة رسول الله
صحبة رسول الله
أمل فوزي
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة موازين لأفعالنا تجعلنا مع حضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- على الدوام.

وأوضح «الورداني» خلال برنامج «من القلب للقلب»، أن هناك أمورا تجعل الإنسان في صحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أولها فعل الخير، فالنبي -صلى الله عليه وسلم يحب فكرة الخير ونفع الناس، حيث قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»، وقال الله تعالى: «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» الآية 77 من سورة الحج.

وتابع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب فكرة الرحمة وهي الأمر الثاني، منوهًا إلى أن الرحمة ينبغي أن تُزين حوارنا مع الناس وتعاملاتنا معهم ومع جميع الخلق باللين والرفق، فقال النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ، وَلا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلا شَانَهُ».

وقال: «مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ»، والأمر الثالث هو الجمال، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، ويقصد به كل شيء فيه إحسان.

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