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فن

إبراهيم نصر: الدب في فوق السحاب لا يروج للمخدرات

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:12 م
صدى البلد
أ ش أ
قال الفنان إبراهيم نصر إن شخصية "الدب" التي يقدمها في مسلسل "فوق السحاب" لا تروج للمخدرات كما اتهمه البعض في بداية الأحداث، لكن يمكن اعتباره نموذجا للتحذير من خطورة المخدرات، وهو ما أثبتته الأحداث لاحقا في المسلسل.

وأضاف إبراهيم نصر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "الدب" في بداية الأحداث كان يتناول المخدرات طوال الوقت، وهو نموذج يمكن أن نجده في الواقع، وليس معنى تقديمه أننا نروج له، أو نشجع المشاهدين على تعاطي المخدرات.

ورأى أن العمل حرص على توعية الجمهور والتأكيد على أضرار المخدرات، كما شاهدنا عندما تعرض لأزمة قلبية، ونجاته من الموت بأعجوبة، لكن الأهم من ذلك أنه مع تطور الأحداث وجدنا "الدب" شخصية مختلفة تماما، وتحول إلى الخير بعد إقلاعه عن المخدرات بشكل كامل.

وأعرب إبراهيم نصر عن سعادته البالغة بردود الفعل القوية التي تلقاها على شخصية "الدب"، وهو ما جعله على ثقة بأن اختياره للبقاء دون عمل انتظارا للدور المناسب، كان القرار الصائب، رغم أنه غاب لسنوات عن الشاشة.

وأوضح أنه تلقى خلال السنوات الماضية الكثير من السيناريوهات، لكنها لم تكن مناسبة، وفضل الجلوس في البيت والغياب عن الجمهور، حتى عرضت عليه شخصية "الدب"، التي قبلها بمجرد قراءة السيناريو حتى بدون الاتفاق على قيمة الأجر.

ورأى إبراهيم نصر أن "نجاح العمل يرجع كذلك إلى روح الفريق، بداية من مؤلفه حسان دهشان، وصولا إلى مخرجه رؤوف عبد العزيز، إلى جانب بطل المسلسل هاني سلامة، الذي أحترمه للغاية، وكان أحد أسباب قبولي للعمل بلا نقاش".

ويشارك في بطولة مسلسل "فوق السحاب": نهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغني وميرنا نور الدين وشادي ألفونس وتوني ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين.

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