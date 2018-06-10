نائب المصريين الأحرار ينظم إفطاره السنوى.. باشات: سنحقق الإنجازات معا.. وخليل: لن يقوي علينا عدو بالعمل.. سفير السودان: علاقة مصر والسودان في أحسن حالاتها

نائب المصريين الأحرار بالزيتون ينظم إفطارا رمضانيا بحضور سفراء

د. عصام خليل: نعمل على استعادة الشخصية المصرية بجهد غير عادي

حاتم باشات: سنحقق الإنجازات معًا بالعمل المشترك

سفير السودان: علاقة مصر والسودان في أحسن حالاتها

نظم اللواء حاتم باشات، نائب حزب المصريين الأحرار بدائرة الزيتون والأميرية، ورئيس اللجنة الأفريقية بالحزب، حفل إفطار رمضاني، باحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الدكتور عصام خليل رئيس حزب«المصريين الأحرار» وعددا من السفراء والفنانين والتنفيذيين ورجال الدين.و. بعض من نواب الحزب.ومن الحضور عبد المحمود عبد الحميد سفير دولة شمال السودان، ومحمد أبو كلل مسؤول الشؤون العربية في "تيار الحكمة الوطني" العراقي، اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، والفنانة القديرة عفاف شعيب.كما حضر عدد من قيادات حزب المصريين الأحرار ونوابه منهم اللواء سلامة الجوهرى، واللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب، والنائبة سيلفيا نبيل، واللواء إيهاب الشحات أمين مركز الدراسات الاستراتيجية بالحزب، ومن المكتب السياسي حضر أمير يوسف وبلال حبش وجون بشري، والدكتورة إيناس صبحى أمينة المرأة بالحزب، ورائد مقدم القيادي بالحزب وآخرين.وبدأت فعاليات حفل الإفطار الرمضاني بتلاوة القرآن الكريم وسط حضور قيادات رجال الدين ممثلو الأزهر والكنيسة، ومن الحضور الأب أغسطينوس موريس راعي كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون والشيخ محمد السيد، وأيضا حضر رؤساء الأحياء والتنفيذيين.استهل د. عصام خليل – رئيس حزب المصريين الأحرار، كلمته بالاحتفال موجهًا التهنئة لجموع المصريين والشعب العربي بشهر رمضان الكريم وقدوم عيد الفطر المبارك؛ داعيًا الجميع للثبات على الأمل والتفاؤل والعمل الجاد لمواجهة اعدائنا.وقال "خليل"، إنه طالما علي سدة الحكم قيادة مقاتلة وبناء ومُحبه للوطن ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمود الخيمة قواتنا المسلحة الوطنية ستحدث طفرة للبلاد ولن يقوي عليها عدو مهما كان.وأضاف رئيس حزب « المصريين الأحرار»، تطلعوا للتغيرات التي تشهدها البلاد للأفضل دومًا ولكن يتطلب الأمر عمل الجميع بصورة جادة ومضنية؛ موضحا بان الحزب اتخذ على عاتقه أمرا غاية الأهمية وهو العمل على استعادة الشخصية المصرية .وأشار إلي أن إستعادة الشخصية المصرية أمرًا غاية الصعوبة والأهمية ويعمل الحزب بصورة جادة وفق دراسات ودشن مركز دراسات إستراتيجية يتوالي مسئوليته اللواء إيهاب الشحات لوضع رؤية للعمل.واستطرد:" أن إستعادة الشخصية المصرية بكافة المناحي يستدعي العمل بمحاور متعددة ومنها الفن الذي عليه دورًا هامًا باعتباره أحد القوى الناعمة، مؤكدا أن الحزب يعمل اولا لصالح مصر اولًا و يهدف عودة المجتمع إلي لغة التسامح والمحبة وإعادة الحياة الاجتماعية الصحيحة والفكرية السليمة".متابعًا:" لا تدعوا مجالًا للشائعات الذي يبثها الأعداء وأدركوا جيدًا بأن بلادنا لو ضاعت لن نستطيع إعادتها وعلاقتنا بالبلدان جيدة للغاية وبخاصة الدول العربية الشقيقة".ورحب اللواء حاتم باشات –عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالحضور، وقال:" إن لقاؤنا معًا يسعدني واحرص دائمًا على تمثيل أبناء دائرة الزيتون والأميرية بالتناوب خلال حفل الإفطار السنوي الذي يجمعنًا معًا في الشهر الكريم".وأضاف، أن ترحيبنا بحضور سفير السودان والذى تجمع بيننا علاقات وطيده وقريبه وقضيت في الخرطوم فترة زمنية من حياتي تعُد الأجمل بالنسبة لىّ، وعلاقتنا لم تنقطع وستظل على الدوام جيدة ومتينة.وأشار إلي أن حضور ممثل تيار الحكمة العراقي يجعلنا نجلس ما بين النيل والفرات، بتمثيل عراقي و سوداني بحفل الإفطار.ورحب بوجود اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة، قائلا:" اعتزازي به وصداقته ويربط بيننا علاقة عسكرية تسري مجري الدماء وصديق عزيز".ووعد نائب المصريين الأحرار، اهالي الدائرة ببذل كل جهدا لخدمتهم على الدوام، مؤكدا بان الفترة المقبلة بالعمل سويًا سيحقق انجازات اكثر واكبر لجموع المواطنين.واعلن مكتب النائب حاتم باشات عن الإعداد لملتقى توظيفي يستهدف توفير 10 الآف وظيفة، كما ينظم تدريب مجاني بالتعاون مع النائب محمد عبد الغني لتأهيل ابناء الدائرة للكليات الحربية والفنية وغيرها.ومن جانبه قال عبد المحمود عبد الحميد سفير دولة شمال السودان، اهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك ونتمني يعيده الله على شعبي وادى النيل بالخير والبركات، ونشكر دعوة الحبيب حاتم باشات للإفطار الذي بات عادة متميزة تجمع أبناء مصر ووادي النيل والفرات معًا".واثنى سفير شمال السودان، على تكوين دائرة الزيتون والأميرية ووصفها بالمثال للتوافق الوطني.وأضاف - عبد الحميد، أن مصر والسودان واحد تاريخيا وجغرافيًا ويجمعهم مصير مشترك، منوهًا بان باشات لم يكن دبلوماسيا مصريًا بالسودان بينما كان سوداني أيضًا.وأستطرد:" أن علاقة مصر والسودان جيدة وتبدو في أحسن حالاتها بعد الزيارة الأخيرة للرئيس البشير ونتطلع تعاون مشترك ويحل الرئيس عبد الفتاح السيسي بين اخوته بالخرطوم قريبًا".كما عبر الأب اغوسطينوس موريس – راعي كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون عن سعادته لمشاركته الحفل السنوي للافطار، وقال:" منذالصغر والدتى تصوم رمضان لتحفز العاملين بالطابونه المملوكة لنا على الصوم، والتفافنا حول مائدة الأفطار يعيدنا للزمن الجميع الرائع".وأضاف، أن شهر رمضان يشهد اعلان الحب والرحمة والصداقة والعلاقات الإنسانية ولعل وجود ممثلوا الكنائس كافة والقادة السياسيين والمسئولين معًا على مائدة الإفطار نموذجًا".