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أخبار العالم

أولاند يتهم ترامب بمحاولة زعزعة استقرار مجموعة السبع

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:14 م
صدى البلد
أ ش أ
اتهم الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، اليوم الأحد، الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمحاولة زعزعة استقرار مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.
ورأى أولاند -في مقابلة مع قناة "فرانس٣"- أن ترامب لا يلتزم بالاتفاقات أو بكلمته و يشكك بشكل خطير في مؤسسة "مجموعة السبع"، واصفا هذا الوضع بأنه إضعاف كبير للمؤسسات الديمقراطية وله تداعيات اقتصادية؛ لأن سياسة ترامب الحمائية سيكون لها أيضا آثار.

واعتبر أولاند أن الحرب التجارية قائمة بالفعل، مشيرا إلى رغبة ترامب في فرض رسوم جمركية على السيارات بعدما قام بذلك بالنسبة للصلب و الألومنيوم.

وتوقع أولاند أن يكون هناك سيل من العقوبات والردود وبالتالي حواجز سعرية وجمركية وهو ما قد يؤثر على النمو العالمي، مشددا على أهمية أن يظل الأوروبيون متحدين.

وحذر من محاولة ترامب زعزعة استقرار أوروبا حيث رأى أنه مستعد فيما يتعلق بمسألة الناتو والتحالفات لاستخدام بعض رؤساء الحكومات الاوروبية لبث الفرقة، مشيرا إلى بولندا والنمسا.

كما وصف أولاند اقتراح ترامب على مجموعة السبع بعودة روسيا بأنه في غاية الخطورة ويظهر جيدا أنه يسعى إلى التدمير وليس البناء.

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