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جمال العدل يكشف لغز المشهد المحذوف من نسر الصعيد.. فيديو

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:24 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد الصاحى - عبدالصمد ماهر
رد المنتج السينمائي جمال العدل، على منتقديه بسبب المشهد المحذوف من مسلسل نسر الصعيد "القضيب لو مش حديد ماكنش شال القطر"، قائلًا: "أنا إللي شيلته مش الرقابة، والجملة لا يوجد بها إسفاف؛ لأن محمد رمضان كان يتحدث في المسلسل من منطلق مهنة والدة ومن منطلق بيئته".

وأوضح "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أن الجملة يجوز أن تعطي مدلولًا قبيحًا، أو أن تعطي مدلولًا عاديًا، وأنه حذفه حتى لا يكون له أكثر من معنى.

وأضاف أن الفنان محمد رمضان أهم ممثل في مصر، مؤكدًا أن محمد رمضان لا يختار الممثلين في الأعمال الفنية، وأنه لا يسمح للبطل والبطلة أن يعبثوا بالعمل الفني.

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