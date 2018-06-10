جمال العدل يكشف سبب خلافه مع درة ووفاء عامر في نسر الصعيد.. فيديو

كشف المنتج السينمائي جمال العدل، تفاصيل خلافه مع الفنانة وفاء عامر والفنانة درة بسبب "تتر المسلسل"، قائلًا إن الفنانة درة كانت البطلة الرئيسية لمسلسل نسر الصعيد، ووفاء عامر دخلت المسلسل بدلًا من فنانة أخرى.



وأضاف "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أن الفرق بين وفاء عامر ودرة ليس ببعيد، ولذلك حاول تلافي مسألة مشكلة الأسماء على التتر واقترح أن يتم وضع الاسمين في لوحة واحدة ولكن درة رفضت، متابعًا: "قالت يا تشيلوني من التتر يا تخلوني لوحدي، شيلتها من على التتر خالص وده طلبها".



ولفت إلى أنه تعرض لنفس المشكلة في العام الماضي مع منة شلبي وخالد النبوي، معقبًا: "أنا كنت شايف إن منة شلبي الأولى طبعًا؛ لأن إللي بيشتغلوا مع يوسف شاهين نجوم في أفلام يوسف شاهين فقط وعند نقلهم في أعمال أخرى لم يصبحوا نجومًا"، متابعًا: "أهم حاجة بالنسبالي العمل نفسه، ومعايير اختيار الأسماء تكون بالإحساس".