ضبط 1,125 كيلو جرام لمخدر الهيروين على مستوى الجمهورية

نجحت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن الإسماعيلية والإسكندرية ومديرية أمن المنيا والدقهلية فى ضبط تجار المواد المخدرة.



فقد أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام عن ضبط 1,125 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 5,260 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 15 ألف قرص مخدر، وذلك على النحو التالى:



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى مجال الإتجار بالمخدرات وسبق إتهامه فى 3 قضايا أخرهم قضية شيك لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجده بمسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام ، و كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام، مبالغ مالية قدرها " 276 ألف جنيه ، 500 دولار أمريكى " ، عدد 3 هواتف محمولة.



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط ، سائق عاطل، سبق إتهامه فى قضيتين آخرهما قضية مخدرات، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية يستقلان سيارة، وبحوزتهما 18طربة لمخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام ، 2 هاتف محمول ، مبلغ مال.



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت 750جرام ، هاتف محمول ، مبلغ مالى.



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية من ضبط ، سائق ، عاطل – محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مخدرات، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مستقلان سيارة، وبحوزتهما عدد 15 ألف قرص مخدر ، 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى .



عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية من ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية .. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جرام ، سلاح أبيض ، هاتف محمول ، مبلغ مالى .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

